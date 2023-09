Malore alla guida, donna perde il controllo dell'auto e si schianta contro i cartelli stradali

ANCONA - Una donna di 85 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 13, in via della Montagnola. L'anziana automobilista, secondo i soccorritori, sarebbe stata colta da un malore e per questo avrebbe perso il controllo dell'auto finendo contro i cartelli stradali. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Ancona che l'hanno soccorsa e trasportata all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Non è in pericolo di vita. Intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.