Travolta da un furgone mentre è in sella alla bici: donna in ospedale

MOIE - Stava viaggiando in sella alla propria bicicletta quando, in via del Risorgimento ed a pochi passi dal cimitero, è stata travolta da un furgone che l'ha sbalzata a terra. Paura questa mattina, verso le 10, per una donna di 82 anni. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno immediatamente chiamato i soccorritori. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi che, con l'ausilio dell'automedica del 118, hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.