Donna investita da un'auto: atterra l'eliambulanza

JESI - Investimento all'incrocio tra via Garibaldi e via Setificio poco prima delle 15. Per cause ancora da accertare una donna è stata investita da un'utilitaria.

Nel piazzale dove si trova la stazione degli autobus a Porta Valle è atterrata poco fa l'eliambulanza del 118. Sul posto la Croce Verde di Jesi e la polizia locale per i rilievi di legge. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

Servizio in aggiornamento