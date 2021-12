Schianto fuori dalla galleria: 30enne in ospedale

Schianto ieri sera dopo le 22,30 all'uscita della galleria Risorgimento in direzione centro tra una Renault e una Citroen.

Subito la centrale operativa del 118 si è attivata per inviare i soccorsi. Sul posto è intervenuta l'automedica, insieme alla Croce Gialla di Ancona. Accorsi anche gli agenti di polizia. Una ragazza di 30 anni, alla guida di una delle due auto, è stata trasportata all'ospedale regionale di Torrette per essere sottoposta ad accertamenti mentre l'anziano che guidava l'altro mezzo ne è uscito illeso. La 30enne non sembrerebbe per fortuna in pericolo di vita. Se la caverà con 7 giorni di prognosi.