Si ribalta con l’auto, paura per il cuoco: atterra l’eliambulanza

Si ribalta con l’auto, paura per un cuoco di Sassoferrato ricoverato in ospedale. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio per cause ancora in corso di accertamento.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava percorrendo la strada tra Pergola e Sassoferrato quando la sua auto si è ribaltata per motivi ancora da ricostruire da parte dei carabinieri di Genga. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti. Il cuoco è stato portato a Torrette in eliambulanza.