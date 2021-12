Accusa un malore e si schianta in superstrada: donna in ospedale

Incidente oggi pomeriggio alle 17 sulla superstrada tra Monsano e Chiaravalle. Da quanto è stato possibile ricostruire si tratta di una donna di 46 anni che avrebbe accusato un malore perdendo il controllo dell’auto. Si è andata a schiantare sul lato destro del new jersey per cento metri per poi impattare sul lato opposto. La donna è rimasta incastrata tra le lamiere. A soccorrerla i volontari della Croce Verde di Jesi insieme ai vigili del fuoco. Sul posto è accorsa poco dopo l’automedica del 118.

Liberata dalle lamiere, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Lamentava dolori al bacino. Per fortuna la 46enne è rimasta sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.