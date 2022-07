Non rispetta la precedenza, poi lo schianto all'incrocio: donna incastrata tra le lamiere

ANCONA - Una mancata precedenza sarebbe stata la causa dell'incidente stradale avvenuto in mattinata lungo corso Amendola, all'incrocio con via Filzi. Due le auto coinvolte nello schianto. Ad avere la peggio una donna di 51 anni che, dopo l'impatto, è rimasta all'interno dell'abitacolo e non è riuscita ad uscire. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona ed i vigili del fuoco. Sono stati proprio quest'ultimi ad estrarla dalla sua auto. La donna è stata poi caricata in ambulanza per il successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.