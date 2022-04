Perde il controllo e si schianta contro il cancello: donna in ospedale

ANCONA - Schianto lungo la strada del Pinocchio intorno alle 13,45. Per cause ancora da accertare una donna di 50 anni, alla guida della sua Fiat Panda, ha perso il controllo del mezzo finendo dritta sopra il marciapiede per poi sbattere contro il cancello di un’abitazione finendo contro un’auto parcheggiata all’interno.

Ad intervenire immediatamente il personale della Croce Gialla di Ancona che si trovava a passare di lì con un taxi sanitario. Chiamato poi il 118 sul posto è intervenuta anche l’automedica e l’ambulanza. Sul posto anche la polizia locale. La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette in codice giallo.