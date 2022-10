Colpo di sonno, l’auto sbanda e si schianta contro l’albero: donna incastrata tra le lamiere

ANCONA - Colpo di sonno alla guida, l’auto si schianta contro un albero e la donna alla guida rimane incastrata fra le lamiere. E’ stata salvata dai vigili del fuoco e dalla Croce Gialla di Ancona ed è stata portata in ospedale in codice di media gravità. E’ successo tutto questa mattina lungo via Albertini, zona Baraccola. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso.