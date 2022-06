I cinghiali tagliano la strada, schianto moto-auto: centauro in ospedale

ANCONA - I cinghiali tagliano la strada all’auto, il motociclista che arriva da dietro non riesce a evitare la Mercedes. Schianto la scorsa notte lungo la provinciale del Conero, all’altezza del distributore di Pietralacroce.

L’incidente è avvenuto in direzione del centro. A farne le spese è stato il motociclista di 40 anni, portato a Torrette in condizioni non gravi. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e la Croce Gialla di Ancona.