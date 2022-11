Auto contro cinghiale, vettura distrutta e tanta paura: a bordo una famiglia con bambini

AGUGLIANO - Frenata improvvisa, ma impatto inevitabile. Auto distrutta e paura per una famiglia di Agugliano, che ha investito in pieno un cinghiale una delle scorse notti. In auto, secondo quanto ricostruito dal Corriere Adriatico, c'erano padre, madre e due bambini di1 e 4 anni. Nessuno di loro, per fortuna, ha avuto bisogno di soccorsi.

Avvistamenti frequenti anche a Pietralacroce, con gli ungulati che spesso attraversano via della Ferrovia per ritrovarsi in un campo sottostante la parte finale di via Corrado Cagli. Uno dei punti di attraversamento più pericolosi si trova in piena discesa poco distante dall'incrocio con via Pelliccia.