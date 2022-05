Il cinghiale spunta dal buio, l’auto lo investe: vettura distrutta, paura per un 20enne

ANCONA - Investe un cinghiale sulla provinciale del Conero, auto distrutta e conducente illeso. E’ successo la scorsa notte nei pressi di Pietralacroce.

Alla guida dell’auto c’era un 20enne che, mentre era di ritorno verso casa, non ha potuto fare nulla per evitare l’animale. L'auto è rimasta sul ciglio della strada per tutta la mattinata, impossibilitata a muovere. Poco più avanti c'erano ancora i resti del cinghiale.