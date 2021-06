Con la moto contro un cinghiale, ferito un ragazzo: tragica fine per l'animale

Il violento impatto ha distrutto il mezzo su cui viaggiava il centauro. Per l'ungulato non c'è stato niente da fare. Sul posto carabinieri e 118

Grosso spavento per un giovane motociclista che sabato si è scontrato con un cinghiale mentre viaggiava in sella alla sua moto in prossimità delle Piane di Camerata. L'incidente è avvenuto sabato alle 5,30 del mattino, nel tratto di strada che dalla rotatoria in uscita da Chiaravalle porta al mulino americano.

Il motociclista, in sella alla sua Suzuky, viaggiava sul rettilineo quando all’improvviso si è trovato faccia a faccia con il grosso ungulato e non ha potuto far nulla per evitarlo. Immediato l’arrivo del 118 e dei carabinieri. L’animale è morto sul colpo mentre il centauro si è rotto un polso e ha riportato diversi traumi ma senza trovarsi mai in pericolo di vita per fortuna. La moto è andata completamente distrutta in seguito al violento impatto.