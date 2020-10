Ciclista ubriaco attraversa via Flaminia: centrato dall’autobus

Attraversa un tratto di via Flaminia in bicicletta, completamente ubriaco, proprio nel momento in cui sta arrivando un autobus. Inevitabile l’impatto e il ciclista, un 40enne, è stato portato al pronto soccorso di Torrette in condizioni di media gravità.

E’ accaduto intorno all’ora di pranzo all’incrocio tra la Flaminia e via Berti. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il ciclista scendeva proprio da via Berti e non si è accorto dell’autobus in arrivo. Il mezzo pubblico procedeva a velocità bassa ma, nonostante la frenata, il conducente non è riuscito a evitare il 40enne. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, l’automedica e una pattuglia della polizia municipale.

