Pensa di passare sotto la sbarra ma l'unica a farlo è la sua bicicletta: ciclista in ospedale

ANCONA - Ha preso la discesa a tutta velocità, ha visto la sbarra ed ha pensato di passarci sotto semplicemente abbassandosi. Un ciclista di 76 anni è invece finito in ospedale con un trauma cranico e toracico. Per fortuna non è in pericolo di vita.

E' quanto accaduto in mattinata al porto di Ancona, all'altezza del varco da Chio. Il ciclista ha sbattuto violentemente contro la sbarra mentre a passare è stata soltanto la sua bicicletta. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno portato in ospedale con un codice di media gravità.