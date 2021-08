Tragedia sulla strada: finisce sotto le ruote del camion, muore ciclista

Inutili i tentativi di rianimazione sul posto, per il ciclista non c'è stato nulla da fare

Cade e finisce sotto le ruote del camion mentre è in bicicletta. Tragedia questa mattina a sulla strada che collega Genga a Sassoferrato, all'altezza dell'incrocio per il tempio Valadier. L'uomo, 67 anni di Genga, è morto durante le operazioni di soccorso.

E' accaduto tutto tutto intorno alle 11,30. Inutile l'intervento dell'eliambulanza e dei mezzi del 118. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'uomo è caduto a terra per poi finire sotto le ruote del mezzo pesante che si trovava in coda. I medici hanno provato a rianimare l'uomo sul posto, ma non c'è stato nulla da fare. I carabinieri di Genga sono al lavoro per ricostruire cause e dinamica dell'accaduto. (Foto di repertorio).