Investe un ciclista sotto la pioggia, poi scappa via: è caccia all'auto pirata

CASTELPLANIO - Ciclista travolto da un'auto che poi ha fatto perdere le proprie tracce. E' successo alle prime ore di ieri lungo via Brodolini. Secondo una prima ricostruzione, l'auto ha colpito il ciclista 35enne sotto la pioggia sbalzandolo sul ciglio della strada, per poi allontanarsi.

Sul posto il 112 e i carabinieri. L'uomo è stato portato in ospedale con un codice di media gravità. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza in zona per risalire all'automobilista.