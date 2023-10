Rovinosa caduta in bicicletta, atterra l'eliambulanza: ciclista grave

SENIGALLIA - Incidente mentre va in bici lungo la strada di San Silvestro, 70enne ricoverato in gravi condizioni. E' successo ieri, protagonista un ciclista amatoriale falconarese che pedalava insieme a un gruppo di amici. Sul posto è arrivata anche l'eliambulanza, che ha portato l'uomo in ospedale con diversi traumi. Cause ancora in via di accertamento da parte della polizia locale di Senigallia.