SERRAVALLE DI CHIENTI - Si schianta contro un autobus durante l'acquazzone, ciclista osimano in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio a Serravalle di Chienti. L'uomo, 41 anni, è stato potato a Torrette, ma non è in pericolo di vita. Dinamica ancora da chiarire, ci penseranno i carabinieri.