Schianto tra auto e scooter, vola il casco: paura nel centro storico

Paura intorno alle 12.30 nel pieno centro di Ancona, all’incrocio tra Via Fazioli e Largo Lorenzo Cappelli. Una Lancia Ypsilon, con una giovane al volante, si è schiantata con uno scooter raccogliendo l’attenzione dei presenti. A guidare il ciclomotore un uomo che, in conseguenza dell’incidente, si è ritrovato sull’asfalto vedendo il proprio casco terminare qualche metro più in là.

Nonostante la paura per il duro impatto non ci sono state conseguenze per i due sfortunati protagonisti che hanno dato vita alle consuete costatazioni del caso.