La carambola coinvolge tre automobili: una donna finisce all’ospedale

ANCONA- Un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli, oggi pomeriggio (2 agosto) dalle parti di via Metauro a Torrette, non ha fortunatamente prodotto gravi conseguenze. E’ quanto riscontrato dai sanitari della Croce Gialla 118 che si sono recati sul posto insieme alla Polizia Municipale.

Solo una donna, al volante nel veicolo di mezzo, è stata portata in condizioni non gravi all’Ospedale Regionale onde evitare complicazioni. Il traffico è ripreso in maniera regolare una volta messo in sicurezza l’incidente.