Carambola nella notte, perde il controllo dell'auto e travolge due vetture in sosta: 46enne in ospedale

ANCONA – Per cause da accertare ha perso il controllo dell’auto, travolgendone altre che erano parcheggiate lungo la sede stradale. La carambola è avvenuta attorno alle 4 di questa notte, nel quartiere di Posatora nei pressi di via Monte Vettore, quando una donna di 46 anni al volante ha terminato la sua corsa contro alcune vetture in sosta. Sul posto sono arrivate due volanti della Polizia e un mezzo della Croce Gialla, che ha portato – non senza difficoltà - la donna in evidente stato confusionale al pronto soccorso di Torrette.