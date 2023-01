Torna dalla festa di Capodanno, perde il controllo alla guida e l'auto si ribalta

CAMERATA PICENA - Torna dalla festa di capodanno e, perde il controllo dell’auto che si ribalta: paura per un 37enne questa mattina a Camerata Picena.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista ha perso il controllo della vettura nel mezzo di una rotatoria. Cause in via di accertamento. Sul posto vigili del fuoco e 118. L’uomo è stato portato a Torrette in codice giallo.