Paura per padre e figlio, la loro auto sbanda e si ribalta

ANCONA - Un'auto con a bordo padre e figlio si è ribaltata mentre viaggiava lungo via Calcinara, a Candia. Secondo una prima ricostruzione il mezzo avrebbe sbandato per poi ribaltarsi lungo la carreggiata. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona ed i vigili del fuoco. Per fortuna i due occupanti non sono rimasti gravemente feriti. A finire in ospedale il papà, classe '67, trasportato per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette.