Incidente da brividi in galleria dell'A14: camper si ribalta, due feriti estratti dalle lamiere

ANCONA . Incidente in A14, un camper si è ribaltato nella galleria di Sappanico per cause ancora in corso di accertamento. E' successo ieri sera poco prima delle 22. Traffico bloccato e socorsi sul posto da parte di 118 e vigili del fuoco: due persone sono state estratte dalle lamiere e portate al pronto soccorso con ferite, fortunatamente, lievi.