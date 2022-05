Camper travolge un motociclista, centauro vola sull'asfalto: sul posto atterra l'eliambulanza

SCORCELLETTI - Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi (venerdì) lungo via Clementina Nord. Per cause da chiarire l'uomo si è schiantato contro un camper, volano poi sull'asfalto.

Sul posto I'eliambulanza, gli operatori della Croce Verde di Cupramontana, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Il motociclista è stato poi trasportato all'ospedale regionale di Torrette a bordo di Icaro.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO