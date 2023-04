Il camion rimane incastrato con le ruote in una cunetta: servono i vigili del fuoco

SASSOFERRATO - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Radicosa di Sassoferrato per un autoarticolato finito con le ruote del semirimorchio in una cunetta a lato strada. Il camion, che trasportava materiale ferroso, è stato imbracato nella parte posteriore e sollevato con l’autogru per riportarlo sulla sede stradale.