Autotreno si ribalta, paura sulla provinciale: arrivano i soccorsi

I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 14.00 circa lungo la Strada Provinciale Castelferretti, nel Comune di Chiaravalle, per il ribaltamento di un autotreno. Il conducente del mezzo ha perso il controllo rovesciandosi su un fianco all’interno della rotatoria, per fortuna uscendo illeso dal veicolo. I pompieri di Ancona intervenuti con un’autobotte e l’autogrù, stanno lavorando per rimettere al più presto in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia locale. Il traffico e consentito nella strada adiacente alla rotatoria.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO