Camion ribaltato alla rotatoria dell'aeroporto

FALCONARA - Un camion si è ribaltato questa mattina alla rotatoria dell'Aeroporto Internazionale Raffaello Sanzio. L'autotreno, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato sul fianco finendo nel campo adiacente alla carreggiata.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e la polizia locale. Per fortuna il conducente sta bene e nessun altro automobilista è rimasto coinvolto. Disagi alla viabilità-