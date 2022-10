Il camion piomba sulla macchina, ferita una donna

ANCONA - Incidente questa notte lungo via Cristoforo Colombo, all'altezza del distributore nei pressi dell'ex Crass. Per cause ancora da accertare si sono scontrati un camion e una macchina, quest'ultima condotta da una donna di 42 anni. L'automobilista è finita in ospedale con un codice di media gravità.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante arrivava da via Mingazzini e, dopo aver oltrepassato l'incrocio, si è scontrato con l'automobile. Sul posto la Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118.