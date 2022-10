Ancora un camion contro un’auto, è il secondo incidente in poche ore: un uomo in ospedale

ANCONA - Un altro incidente tra camion e auto. Dopo quello avvenuto stanotte in via Cristoforo Colobo, il secondo schianto c’ stato intorno alle 9 di oggi all’incrocio tra via Conca e via Flaminia.

Ferito un uomo di 53 anni, portato dalla Croce Gialla di Ancona al pronto soccorso di Torrette con diversi traumi. Sul posto anche il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi. Cause da accertare. Nello stesso incrocio, alcuni giorni fa, era avvenuto uno scontro tra un’auto e uno scooter.