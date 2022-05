Finiscono fuori strada e si ribaltano: l'auto con a bordo due ventenni è distrutta

CAMERATA - Incidente questa notte all'una per due giovani che viaggiavano in direzione Chiaravalle. All'improvviso il conducente ha perso il controllo del mezzo e, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada ribaltandosi. Per fortuna, oltre ai danni materiali, non ci sono state particolari conseguenze fisiche per i due ragazzi di 20 e 21 anni. Solo qualche graffio e tanta paura.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Jesi, un’automedica della Croce Gialla di Chiaravalle, un’ambulanza della Croce Gialla di Falconara e i vigili del fuoco di Ancona. I due ragazzi sono stati comunque trasportati al pronto soccorso di Torrette per essere sottoposti agli accertamenti del caso.