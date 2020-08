Schianto auto-moto, a terra giovane centauro: soccorso dall'eliambulanza

CAMERANO - Schianto tra un’auto e una moto, un giovane centauro è ricoverato all’ospedale in gravi condizioni. E’ accaduto a Camerano, in località San Germano, attorno alle 17, all’incrocio tra via San Germano e via Fornaci.

Sul posto è atterrata l’eliambulanza del 118 per soccorrere il 16enne che era in sella alla sua moto da enduro e dal Poggio stava viaggiando in direzione Camerano quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrato con una station wagon condotta da un trentenne (illeso) sbucata da una strada laterale.

Il giovane è volato dalla sua moto cadendo rovinosamente a terra. Era comunque cosciente all’arrivo del 118 e della Croce Gialla di Camerano e non è in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Camerano.