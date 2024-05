Schianto all'incrocio, un'auto si ribalta e l'altra finisce contro il bar. Feriti e strada bloccata

CASTELBELLINO - Due feriti, auto distrutte e strada bloccata. E' questo il bilancio dell'ennesimo incidente stradale registrato all'ingresso della superstrada, davanti al bar Calamity. Ad avere la peggio un ragazzo di 26 anni ed un anziano di circa 80 anni, entrambi trasportati per accertamenti in ospedale. Per fortuna nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Nello schianto sono stati coinvolti tre mezzi. Uno di questi si è ribaltato mentre un secondo si è schiantato contro il bar. Oltre ai mezzi del 118 intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco.