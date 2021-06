Cade a terra per evitare l'impatto con l'auto: ferito un 64enne

Incidente poco prima dell'una di oggi in via Maggini, proprio di fronte alla casa di cura Villa Igea. Per evitare di scontrarsi con un'auto il conducente di 64 anni è caduto in sella al suo scooter riportando diversi traumi ed escoriazioni.

Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona. L'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice giallo. Ancora da accertare, invece, la dinamica del presunto contatto tra l'auto e il motorino.