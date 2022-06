Cade con la bici, paura per una ragazzina: in ospedale con codice rosso

SANT'ANGELO (SENIGALLIA) - Cade con la bicicletta mentre pedala sulla strada provinciale, portata in ospedale in codice rosso. La ragazza, minorenne, è rimasta gravemente ferita per cause ancora in corso di accertamento.

L'incidente è avvenuto stamattina a Sant'Angelo. La giovane non è in pericolo di vita e secondo le prime ricostruzioni non risultano coinvolti altri veicoli nell'accaduto.