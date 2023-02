Cade dalla bici e non riesce più ad alzarsi, paura in piazza Cavour per un anconetano

ANCONA - Stava viaggiando in sella alla propria bici quando, in piazza Cavour, è scivolato ed è rovinato sull'asfalto. Paura nella tarda mattinata per un anconetano di 55 anni. L'uomo è rimasto a terra dolorante e per lui è stato necessario l'intervento degli operatori del 118. A dare l'allarme una donna che lavora come ausiliare del traffico e che si trovava nella zona. Sul posto l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che lo ha trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità.