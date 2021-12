Brusca manovra per evitare un’auto: spavento per un uomo in scooter

Trasportato in codice giallo, con politrauma, al pronto soccorso di Torrette con lesioni alla gamba e al polso. E’ quanto accaduto ieri sera, in via San Martino, ad un uomo di quarantasei anni caduto dal proprio motorino.

La caduta è avvenuta in seguito ad una brusca manovra per evitare una macchina prima della galleria e fortunatamente non ha riportato ulteriori conseguenze. Immediato l’arrivo dell’ambulanza del 118.