Tragedia in strada, perde il controllo della sua Yamaha: morto giovane motociclista

Tragedia nella mattinata di oggi a Borgo Pace, in provincia di Pesaro Urbino. Un centauro di soli 25 anni è morto sulla strada che conduce al valico di Bocca Trabaria.

Il giovane era alla guida della sua Yamaha R6 quando, intorno le 11 e per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo ed è finito a terra. Il dramma si è consumato davanti ad altri 5 amici, che si trovavano insieme a lui e che ora sono sotto choc. Sul posto gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco ed il 118. Al loro arrivo però per il giovane automobilista non c'era più niente da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento.