Tragedia in autostrada, coinvolti 5 camion ed un'automobile: un morto e due feriti

Un morto e due persone ferite non gravemente. È il pesante bilancio del maxi-tamponamento che è avvenuto ieri pomeriggio sull'autostrada A14 in direzione nord, nel tratto tra Bologna San Lazzaro e il bivio A14/A13 Bologna-Padova, con l'autostrada che è rimasta chiusa e il traffico bloccato per cinque ore.

La dinamica

Il violento incidente ha coinvolto cinque camion - con perdita di carico sulla careggiata - e un'automobile. Nello schianto ha perso la vita un uomo di circa 60 anni, residente nell'Anconetano, mentre altri due, un 42enne e un 52enne, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e sanitari del 118 e trasportati all'Ospedale Maggiore per le ferite non gravi riportate.

Autostrada chiusa per 5 ore e tangenziale in tilt

La chiusura del tratto autostradale si è resa necessaria per permettere i soccorsi e lo sgombero dei mezzi coinvolti ha causato fino a 8 km di coda tra San Lazzaro e Castel San Pietro, traffico bloccato e disagi anche sulla tangenziale. Intorno alle 18 il transito è stato riaperto su una corsia con il congestionamento che ha continuato a riguardare il senso di marcia in direzione della A1 Milano-Napoli. La società "Autostrade" consiglia, per chi è diretto verso la A1, dopo l'uscita obbligatoria a Bologna San Lazzaro, di utilizzare la viabilità ordinaria, con rientro in autostrada ad Arcoveggio, oppure anticipare l'uscita a Castel San Pietro.