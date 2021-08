Bici contro suv, incidente choc all'incrocio: grave un ragazzo

Grave incidente ieri sera, 26 agosto, intorno alle 20,30 in via Torresi, nel quartiere del Piano. Un ragazzo in sella alla sua bici si è schiantato contro un suv che proveniva dall’incrocio semaforico di via Maiolati.

Il ciclista ha battuto violentemente la testa a terra ed è stato portato in codice rosso a Torrette: è in gravi condizioni. La polizia locale è al lavoro per accertare le cause dell’incidente. Immediato l'allarme al 118. L'Automedica di Ancona Soccorso e l'ambulanza hanno soccorso il ferito e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice rosso. Inevitabili le conseguenze sul traffico. I vigili urbani hanno dovuto chiudere il tratto finale di via Torresi, vietando alle auto che provenivano da via della Montagnola di svoltare a sinistra su piazza Ugo Bassi. Bloccati anche gli autobus per diverso tempo. La strada è rimasta chiusa fino alle 22 quando il traffico è tornato alla normalità.