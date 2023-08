Frenata brusca, la bici lo catapulta sull'asfalto: in ospedale con l'eliambulanza

APIRO - Una frenata improvvisa, poi la caduta sull'asfalto. A Torrette un ciclista 60enne. E' rimasto ferito in un tratto in discesa lungo la provinciale numero 4 e faceva parte di un gruppo di ciclist. L'uomo, residente a Pianello Vallesina, ha frenato improvvisamente per motivi ancora in corso di accertamento ed è finito sull'asfalto in prossimità di una curva. E' rimasto cosciente, ma è stato comunque portato a Torrette in eliambulanza.