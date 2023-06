Betoniera contro casa, strage evitata alla vicina scuola materna: «Strada percorsa spesso contromano»

ANCONA - Betoniera contro casa accanto alla scuola materna Ulisse di Passo Varano. I genitori dei piccoli alunni, spaventati da un incidente che poteva avere conseguenze peggiori, chiedono maggiore sicurezza.

«La scuola si trova vicinissima alla strada e i bimbi si trovavano persino in giardino. Si è sfiorata la tragedia? Si- commenta la mamma di un bambino- poteva succedere che la betoniera centrasse la scuola in pieno? Si. Noi genitori, chiediamo maggiore sicurezza, abbiamo visto numerose volte scendere grandi mezzi anche a velocità troppo elevate e questo davanti ad una scuola non puó accadere".

«Paura ed esasperazione anche da parte dei residenti, alcuni dei quali sottolineano che in passato hanno segnalato alle autorità il fatto che la strada viene percorsa contro mano dai veicoli e, a volte, anche contromano: "Sono anni che anche segnaliamo che la strada viene presa costantemente contro mano. Mail, pec, telefonate, raccolta di firme, non hanno mai fatto niente».