Incidente stradale questa mattina intorno alle 7,30 lungo via Marconi, all’altezza dello svincolo del bypass della Statale, dove un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto a bassa velocità. La vittima, che per fortuna non è in gravi condizioni, è stata trasportata al Pronto Soccorso del Salesi dalla Croce Gialla di Ancona.