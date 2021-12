Investito mentre attraversa la strada: bimbo di 9 anni in codice rosso

Un bambino di 9 anni è stato investito da un’auto questa mattina attorno alle 8,30 in via Sant’Andrea a Chiaravalle.

Stava andando a vedere una partita di calcio insieme agli amichetti quando un’auto, guidata da una donna, lo ha travolto. All’arrivo dei sanitari il piccolo era cosciente ma ha riportato diverse fratture: è stato portato in ambulanza con un codice rosso all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi di legge sono sopraggiunte le forze dell’ordine.