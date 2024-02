Tornava nel paese d’origine, è morto nel frontale: due comunità piangono l’avvocato Campodonico

ANCONA – E’ l’avvocato Libero Campodonico la vittima dell’incidente avvenuto ieri a Casacastalda, lungo la direttrice Perugia-Ancona. Il legale, 79 anni e in pensione da tempo, ha perso la vita in un frontale mentre faceva rientro a Serra San Quirico, suo paese d’origine.

Come riporta il Resto del Carlino Campodonico, che viaggiava su una Panda, si è scontrato per cause ancora incorso di accertamento con un’automedica ed è morto sul colpo. Feriti anche autista e medico che erano sull'auto del 118. Quasi illeso l’automobilista della terza vettura coinvolta nel sinistro e che viaggiava nella stessa direzione di Campodonico. Oltre a Serra San Quirico, anche Perugia piange il legale che viveva da tempo in città.