Schianto fra due Tir e un'auto, una donna ferita gravemente: scoppia l'inferno in A14

Schianto fra due Tir e un’auto, inferno in A14. Lunghe code e caos in carreggiata sud, con la chiusura del tratto fra Ancona Sud e Loreto-Porto Recanati.

L’incidente è avvenuto attorno alle 17 al km 242. Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118, insieme alla Croce Gialla di Camerano, per soccorrere una donna in gravi condizioni: era alla guida dell’auto, rimasta schiacciata fra i due Tir che sono entrati in collisione. E’ stata portata in volo all’ospedale regionale in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco, intervenuti con un'autobotte, un mezzo di appoggio e l'autogrù: hanno collaborato con i sanitari per estrarre i feriti dagli abitacoli.

La polizia autostradale ha provveduto alla chiusura del tratto interessato dall’incidente (dove si sono formati incolonnamenti fino a 3 km) e ha allestito l’uscita obbligatoria (per chi viaggia in direzione Pescara) al casello di Ancona Sud, deviando il traffico sulla viabilità ordinaria: qui ci sono attualmente 2 km di coda.

