Tragedia in autostrada, una delle vittime è lo jesino Carlo Bartolomei

E' Carlo Bartolomei, 58enne jesino, una delle due vittime del tragico incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A14, tra i caselli di Grottammare e San Benedetto del Tronto. L'uomo viaggiava a bordo del suo camion in direzione Ancona, quando si è scontrato contro due tir: un impatto violentissimo che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Insieme a lui è deceduto il 56enne Mario Miani, camionista di Cepegatti in provincia di Pescara.

La dinamica

Tre i tir che si sono scontrati in un tamponamento a catena. Il mezzo di Bartolomei ha preso fuoco dopo essersi schiantato contro il primo tir, poi è sopraggiunto il mezzo pesante guidato da 56enne di Pescara che non è riuscito ad evitare l'impatto. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro e sono in corso le indagini per ricostruire la precisa dinamica ed accertare le responsabilità. L'incidente ha causato una coda interminabile che ha raggiunto anche i 15 chilometri.