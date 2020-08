Schianto con un'auto all'incrocio, minorenne cade sull'autobus e rimane ferita

Cade sul bus dopo lo schianto con un’auto, ragazza di 16 anni finisce all’ospedale. E’ successo attorno alle 16 all’incrocio tra via Giannelli e piazza XIV Maggio, davanti al palazzo delle Poste.

Un’auto ha tamponato un autobus che procedeva in direzione ex Umberto I e, a seguito dell’urto, la 16enne che si trovava sul mezzo pubblico è caduta ed è rimasta ferita, non in modo grave. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla che l’ha portata all’ospedale per accertamenti in codice giallo. I rilievi dell’incidente sono affidati alla polizia locale.