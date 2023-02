Autobus contro un furgone, paura tra i passeggeri: in ospedale due donne

ANCONA - Paura oggi pomeriggio per un incidente stradale che ha coinvolto un autobus ed un furgone. Lo schianto è avvenuto, poco dopo le 16, in via Ascoli Piceno.

Ad avere la peggio sono state due donne che si trovavano all'interno del mezzo di Conerobus. Sono una 50enne ed una ragazza di 23 anni. Per entrambe è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette, rispettivamente con un trauma cranico ed una sospetta lesione ad un arto inferiore. Sul posto due ambulanze della Croce Gialla di Ancona e tre pattuglie della polizia municipale.